Волгоград, , 12:21 — REGNUM В Волгоградской области подсчитали явку избирателей на выборы депутатов региональной думы шестого созыва. По данным облизбиркома на 12 часов 8 сентября на участки пришли 15,58% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители Волгоградской области выбирают 38 депутатов по смешанной избирательной системе: 19 человек по партийным спискам и 19 представителей по одномандатным округам. До голосования допустили пять политических партий, в списках которых 250 кандидатов. По округам зарегистрировано 89 предентентов.

На выборах депутатов Волгоградской областной думы пятого созыва в 2014 году к полудню проголосовали 15,39% избирателей.