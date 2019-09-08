Новосибирск, , 12:20 — REGNUM Явка избирателей на довыборах депутата в горсовет шестого созыва по одномандатному избирательному округу №12 в Калининском районе к 15:00 (время местное) составила 13, 23%. На избирательные участки пришли 13,23% избирателей или 3 338 человек.

Как ранее сообщало и, к 12:00 (время местное) явка на довыборах в горсовет Новосибирска составила 6,57%.

Напомним, место в совете депутатов города стало вакантным после смерти Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года.

Отметим, что явка на выборах мэра Новосибирска, которые также проходят сегодня, 8 сентября, к 15:00 (время местное) составила 12,03%.

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