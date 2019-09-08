Иркутск, , 12:20 — REGNUM Несмотря на подозрения, что в ходе досрочного голосования в Иркутской области «будет много нарушений», каких-то особых проблем не возникло. Об этом сообщает ИА REGNUM «Ирсити» со ссылкой на слова заместителя председателя избирательной комиссии Иркутской области Татьяну Шеметову.

«Несмотря на то, что было много информации, что будет шквал, будут подвозы, будет много нарушений, на самом деле досрочное голосование — это менее 1% — всё в рамках. О подвозах были сигналы, ни один не подтверждён. Досрочное голосование, можно сказать, прошло хорошо». Татьяна Шеметова

Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочное голосование в Иркутской области началось 28 августа и завершилось 7 сентября 2019 года. В единый день голосования в регионе одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. На 15:00 местного времени составила 18%.

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