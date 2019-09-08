Иркутск, 8 сентября 2019, 12:20 — REGNUM Несмотря на подозрения, что в ходе досрочного голосования в Иркутской области «будет много нарушений», каких-то особых проблем не возникло. Об этом сообщает ИА REGNUM «Ирсити» со ссылкой на слова заместителя председателя избирательной комиссии Иркутской области Татьяну Шеметову.
Как уже сообщало ИА REGNUM, досрочное голосование в Иркутской области началось 28 августа и завершилось 7 сентября 2019 года. В единый день голосования в регионе одновременно проходят 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. На 15:00 местного времени составила 18%.
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