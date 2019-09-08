Йошкар-Ола, , 12:20 — REGNUM В Марий Эл к 10 утра явка на выборах в Государственное собрание республики составила 6,77%, в то время как в 2014 году к этому времени свой выбор сделали 8,7% избирателей. Об этом свидетельствуют данные системы ГАС-Выборы, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По уточнённым данным на 12:17 часов, явка на выборах в Государственное собрание Марий Эл составила на 10 часов 6,77%. Ранее сообщалось о том, что проголосовало 7,57% избирателей.

Отметим, что в 2014 году на выборах в республиканский парламент за два часа явка составляла 8,7%. На тот момент в списке избирателей числились 551 519 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл выбирают 52 депутатов Госсобрания республики. Выборы проходят по смешанной системе: 13 депутатов изберут по республиканскому избирательному округу, 39 — одномандатным избирательным округам. В этом году отменена общереспубликанская часть списка кандидатов, и он будет состоять только из региональных групп.