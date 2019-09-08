Киев, , 12:01 — REGNUM Освобождение задержанных, которое состоялось 7 сентября — важный позитивный шаг для двусторонних российско-украинских отношений, который нужно только приветствовать. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале президент Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к Владиславу Суркову.

Чеснаков дважды подчеркнул важную роль украинского политика, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука в деле обмена, обратив внимание, что нынешние украинские власти развернули против политика и его соратников политические репрессии.

«Большую роль во всем этом сложном процессе сыграл лично Виктор Медведчук. Как известно, он находится под сильным прессингом властей Украины», — отметил политолог.

Чеснаков вместе с тем дал понять, что проблемы с обменом создавал украинский олигарх Игорь Коломойский, который желает поставить под свой контроль экономические отношения между Украиной и РФ.

«Причины этого давления понятны — команда Зеленского остается под исключительным влиянием Игоря Коломойского, а тот, в свою очередь, очень хочет поставить под свой личный контроль все экономические отношения с Россией и поэтому хотел бы выдавить Медведчука с площадки переговоров между двумя странами. Последние события показывают, что у него это не получится», — резюмировал политолог.

Резюмируя, Чеснаков еще раз подчеркнул важную роль Виктора Медведчука в деле освобождения.

«Взаимное освобождение задержанных во многом произошло благодаря Медведчуку», — констатировал он.

В завершение, Чеснаков выразил мнение, что руководство РФ на украинском направлении в нынешней ситуации доверяет только главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Что касается таких фигур как Коломойский, то никаких шансов договориться с РФ у него нет и никогда не будет.

«Российское руководство продолжает доверять Медведчуку и никогда не будет доверять Коломойскому, создавшему карательные батальоны «Азов» и «Днепр» и стоявшему у истоков антироссийской политики Киева последних пяти лет», — констатировал президента Центра политической конъюнктуры.

ИА REGNUM напоминает, что 7 сентября Москва и Киев реализовали обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35». Обмен приветствовали лидеры ЕС, США, НАТО, ряд влиятельных политиков и международных организаций.

5 сентября в ходе встречи с Медведчуком на полях саммита во Владивостоке президент России Владимир Путин отметил важную роль процессе обмена удерживаемыми лицами украинского оппозиционного политика.

«Я знаю, что Вы занимаетесь этим давно, в течение многих лет, собственно, это все знают. Это благородная гуманитарная миссия и небезуспешная, надо сказать. Вы очень успешно конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела», — сказал Путин, обращаясь к Медведчуку.