Сухум, , 12:14 — REGNUM Голосование на избирательных участках по выборам президента Абхазии в Москве и Черкесске проходит в спокойной обстановке, сообщил 8 сентября министр иностранных дел республики Даур Кове на брифинге в международном пресс-центре Центризбиркома, передает ТАСС.

«Избирательные участки в Москве и Черкесске открылись вовремя в 08:00 и будут работать до 20:00. Голосование идет спокойно, люди приходят на избирательные участки, о нарушениях никто не заявлял», — сказал Кове.

Напомним, в Абхазии проходит второй тур выборов президента, в которых участвуют действующий глава государства Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, набравшие на выборах 25 августа 24,83% голосов и 22,91% голосов соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первым из кандидатов проголосовал действующий глава государства Рауль Хаджимба.

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