Челябинск, , 12:13 — REGNUM В Челябинске врио мэра Наталья Котова проголосовала на выборах. Также она призвала вех горожан последовать её примеру, сообщает пресс-служба мэрии.

«Свой выбор я уже сделала, я проголосовала за будущее нашего города», — сказала Котова. Она также добавила, что уверена в том, что Челябинск будет развиваться и расти, а живущие здесь люди будут гордиться городом.

По данным на 12:00 явка в Челябинске достигла 13,36%. Лучше всего голосуют в Металлургическом районе — 16,36% избирателей.

8 сентября в Челябинске выбирают депутатов районных советов. А на территории всей области идут выборы губернатора.