Тула, , 12:12 — REGNUM Наблюдатели заявили о якобы вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков в Тульской области, при этом официальных обращений в избирательную комиссию не последовало, сообщил журналистам 8 сентября председатель облизбиркома Павел Веселов.

Инцидент произошёл на УИК №2347 Пролетарского округа Тулы. По словам Веселова, при распечатке конвертов с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно, наблюдатели с другого участка снимали происходящее на телефон, заявляя в комментарии о вбросе. Общественные наблюдатели этого участка нарушений не увидели. Видеозапись была выложена в интернет, однако официальных жалоб в избирком не поступило.

Как сообщили «Тульские новости», о ряде нарушений рассказал заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Александр Балберов — речь идёт идет о незаполненной графе в большом бюллетене на доске информации для избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Тульской области выбирают депутатов областной думы, жители Тулы выбирают новый созыв городской думы.