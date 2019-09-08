Оренбург, , 12:11 — REGNUM В Оренбурге утром 8 сентября на двух избирательных участках произошел технический сбой в работе комплексов обработки избирательных бюллетеней. Машины не хотели принимать бюллетени из-за того, что в них запрограммировали московское время, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель облизбиркома Александр Нальвадов и добавил, что неполадку оперативно устранили.

Напомним, что у Оренбуржья с Москвой разница во времени в два часа. В Оренбургской области в 08:00 местного времени (06:00 мск) открылось 1706 участков, из них 214 — в областном центре.

Как отметил Нальвадов, на одном участке Оренбурга КОИБ перепрограммировали за пять минут, на другом — в течение получаса. Во втором случае пришлось прибегнуть к традиционной урне, которую временно установили в помещении для голосования. Избиратели отнеслись с пониманием к создавшейся ситуации. Все, кто пришел проголосовать во время техсбоя, свою гражданскую позицию смогли выразить — и это главное.

«На избирательных участках сейчас работают все КОИБы», — подчеркнул председатель Избирательной комиссии Оренбургской области и обратил особое внимание на то, что население приходит голосовать с хорошим настроением. Избиратели доброжелательны. На 14:00 местного времени жалоб от населения на организацию выборов или нарушения избирательного законодательства не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье выбирают губернатора. На пост главы региона претендуют пять кандидатов. Выборы контролируют около 1 тыс. наблюдателей — представители партий и общественники.