Магас, , 12:08 — REGNUM В Ингушетии явка избирателей на выборах депутатов органов местного самоуправления на 10:00 составила 8,4% от общего числа избирателей.

«Это — среднее значение, а так в некоторых населенных пунктах проголосовало более 10% от числа избирателей. Нарушений не зарегистрировано, выборы проходят в штатном режиме», — цитирует главу избирательной комиссии республики Муссу Евлоева интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, в единый день голосования в Ингушетии открылись 126 избирательных участков. Всего на них могут прийти, для того чтобы реализовать свое конституционное право более 200 тысяч избирателей. Им предстоит избрать 456 депутатов в местные Советы. На депутатские мандаты претендуют 824 кандидата.

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