Новосибирск, , 12:06 — REGNUM Активнее всего на выборах мэра Новосибирска голосуют пока жители Советского района. К 15:00 на избирательные участки пришли 15,51% или 15 528 человек. Следом идут избиратели Железнодорожного района — 13,91% или 6 204 человека. На третьем месте Центральный район — 13,59% или 7 446 новосибирца. Далее идут Первомайский район — 12,56% или 8 634 человека; Калининский — 11,90% или 17 388 человек; Дзержинский — 11,83% или 13 992 человека; Заельцовский — 11,71% или 13 370 человек; Кировский — 11,31% или 16 129 человек; Ленинский — 11,09% или 25 074 человека и Октябрьский — 11,08% или 18 909 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборах мэра Новосибирска к 15:00 (время местное) составила 12,03% или 142 674 новосибирца. Явка избирателей на досрочных выборах мэра Новосибирска в 2014 году к 14:00 составляла 18,66%, а к 16:00 (время местное) — 24,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: Явка на выборах мэра Новосибирске к 15:00 — 12,03%, всё ещё ниже 2014 года