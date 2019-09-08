Бодайбо, Иркутская область, , 12:03 — REGNUM Депутат Заксобрания Иркутской области Николай Труфанов («Единая Россия») каждый год голосует на своем участке в Бодайбо. По его наблюдениям, которые цитирует официальный сайт иркутских единороссов, в муниципальных выборах, которыев 2019 году проходят по всей области, участвует очень много кандидатов, которые идут в первый раз.

«Не все из них, к сожалению, понимают, как устроена государственная система и, давая обещания людям, просто вводят их в заблуждение. Исход выборов в нашем регионе, — это своего рода выбор, переход на новый этап», — отметил Николай Труфанов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье 8 сентября, в Единый день голосования, одновременно пройдут 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления на территории 55 муниципалитетов региона. На муниципальных выборах будет распределено 482 мандата, в том числе избраны 15 мэров городских округов и муниципальных районов, 15 глав городских и сельских поселений, 67 депутатов дум городских и сельских поселений, 385 депутатов дум городских округов и муниципальных районов.