8 сентября 2019 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 11:57 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган снова попросил у США Patriot

Как сообщает газета Milliyet, президент США Дональд Трамп побеседовал по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган сказал Трампу, что решение Вашингтона вывести Анкару из программы F-35 стало очень неприятным для Турции. «Пожалуйста, пересмотрите это решение», — сказал он американскому президенту. На что Трамп ответил: «А вы смогли бы купить систему Patriot прямо сейчас?». Ответ: «Если ваше предложение удовлетворит наши требования. Мы на полном серьезе интересуемся Patriot». Кроме того, Трамп сказал Эрдогану: «Если вы приобретете Patriot, то вопрос с истребителями F-35 будет решен. Но для этого вам придется просто не вытаскивать С-400 из «упаковки». Примечательно, что после этой беседы Эрдоган заявил, что «Турция не намерена отказываться от наших союзников и от членства в НАТО».

Эрдоган: «Мы не намерены отказываться от НАТО»

Газета Sözcü пишет о заявлениях Эрдогана касательно членства Турции в НАТО. «Мы не намерены отказываться от членства в НАТО», — заявил президент перед студентами военных учебных заведений Турции. После начала поставок С-400 в Анкару разгорелась дискуссия о том, что Турция была исключена из программы F-35. Эрдоган, направлявшийся в Москву из-за событий в Идлибе, в ходе встречи с президентом России Путиным изучил там российский истребители пятого поколения Су-57. Все эти события вызвали дискуссию о том, не собирается ли Анкара, в таком случае, покинуть Североатлантический альянс. Эрдоган прокомментировал эти слухи. Он заявил, что «Турция не намерена отказываться от союзников и от членства в НАТО». Говоря о «безопасной зоне» в Сирии и сотрудничестве с НАТО, он добавил, что «Турция вступила в новую эру после Второй мировой войны, используя предпочтения в пользу западной концепции. Концепция обороны НАТО внесла значительный вклад. НАТО по-прежнему является для нас самым важным оборонным сотрудничеством. Мы не намерены отказываться от членства в НАТО». Между тем, турецкий президент, намекая на США, заявил следующее: «Если в течение двух-трех недель к востоку от Евфрата мы не начнем фактические действия по созданию зоны безопасности с нашими собственными войсками, об остальном пусть заботятся они. Опасения по поводу демографической структуры и безопасности, возникшие из-за невыполнения обещаний, данных нам в Манбидже, растут». Эрдоган также отметил, что подобные беспорядки происходили в таких местах, как Ракка, Дейрзор и Хасеке. Кроме этого, он заявил, что сотрудничество с Россией продолжается, несмотря на все возмущения режима Асада в районе сирийского Идлиба.

Политики покидают ряды Эрдогана

По мнению обозревателя Озлем Албайрак, которая выступила в телепередаче «Место встречи» транслируемой на телеканале TV5, правящая турецкая Партия справедливости и развития (ПСР) управляется в рамках патриархальной системы. «Патриархат — это когда отец семейства управляет семьей в рамках таких правил постоянного контроля, которые не могут удовлетворять и не будут удовлетворять последующие поколения», — заявила Албайрак. Обозреватель считает, что ПСР управляет Турцией именно по этим правилам патриархата. «Речь идет не только о разрыве в верхнем слое пирамиды. Партия, по сути, катится вниз», — сказала она. Албайрак также связала уход популярных политиков членов партии из ПСР с тем, что эти политики не согласны быть управляемыми подобной системой. «Президент постоянно создает контролирующие клетки: «все будет так как я говорю», «вы будете управлять так, как я этого хочу» и «ни в коем случае не выходите за рамки дозволенного мной». Не удивительно в таких условиях наблюдать отток кадров из партии, который всё чаще напоминает листопад», — отметила политический обозреватель.

США нанесли удар по Идлибу

Как сообщает турецкая редакция ВВС, кризис в Идлибе углубился и столкнул две сверхдержавы США и России. Авиаудар США по Идлибу, контролируемому вооруженными повстанцами и джихадистами, вызвал реакцию России. Москва заявила, что американцы не оповестили об атаке ни ее, ни Анкару. Командование Центральных сил США (ЦЕНТКОМ) в своем заявлении отметило, что атаки были нацелены на лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). «Целью атаки были группировки, ответственные за нападения, угрожающие гражданам США, их партнерам и невинным гражданским лицам», — говорится в заявлении. Отмечается, что в результате авиаудара погибло 40 человек.

«Гюлен не будет возвращен в Турцию»

Как сообщает новостное издание Kronos со ссылкой на беседу с государственным советником государственного департамента США Джоном Ситилиде, за последние несколько лет турецкое правительство неоднократно пыталось убедить администрацию США в том, что доводы Анкары об экстрадиции Фетхуллаха Гюлена законны. Однако доказательств, представленных в этих заявлениях, недостаточно, чтобы обеспечить условия экстрадиции в рамках американской правовой системы. «В США независимая правовая система, и она не действует в русле желаний президента, министров или Конгресса, как в любой здоровой демократии. Таким образом, если не будут выполнены необходимые условия для его экстрадиции, никакое политическое давление на правовую систему не сможет быть установлено для выполнения требования турецкого правительства. Если турецкому правительству удастся предоставить необходимые доказательства, я уверен, что министерство юстиции США рассмотрит этот вопрос справедливо и открыто, но до сих пор турецкое правительство не смогло представить эти доказательства, поэтому Фетхуллах Гюлен не будет экстрагирован в Турцию. В любой нормальной западной стране верховенство закона действует таким образом», — заявил Ситилиде.

Предложения России по истребителям Су-57

Как сообщает турецкая редакция «Голос Америки», Турция после покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 села за стол переговоров с Россией, для приобретения истребителей. «От России есть предложения по Су-35 и по Су-57. Мы начали серьезно рассматривать эти предложения», — сказал глава оборонной промышленности Исмаил Демир. По словам Демира, Турция рассматривает все альтернативы, чтобы не оказаться в сложной ситуации в случае выхода из программы F-35. «В первую очередь мы хотим ускорить создание своего национального истребителя. Так же есть предложения из других стран, в главе которых идёт предложение Российской Федерации по Су-35 и по Су-57», — сказал глава оборонной промышленности Турции.

Есть ли у Турции план?

Как сообщает турецкое интернет-издание Ahval, Фронт ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и некоторые боевики, действующие в Идлибе, предположили, что у Турции нет планов по нейтрализации их организаций. Ответственный по связям со СМИ этой террористической организации Такиеддин Омар в эфире местного телеканала заявил, что мнения, отраженные в СМИ, о том, что Турция и Россия договорились о ликвидации организации, совершенно необоснованные. Глава Совета Шура северной Сирии Бассам Сехюни заявил, что у них нет никакой информации о том, что с организацией ведутся переговоры по отводу Фронта ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На прошлой неделе в Москве между Путиным и Эрдоганом прошла встреча по теме Идлиба, однако после не было обнародовано, какое соглашение было заключено между странами. Между тем, было высказано предположение, что встреча была сосредоточена главным образом на ликвидации Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ПСР планирует ограничить полномочия мэров больших городов

Согласно статье обозревателя Гизем Каракыш из газеты Hurriyet, в дни, когда в стране продолжаются протесты против отзыва мандатов у мэров юго-восточных городов Турции Диярбакыра, Вана и Мардина, у правящей партии назревает план сделать нечто подобное в больших городах страны, в которых проиграли представители правящей Партии справедливости и развития. Руководство ПСР вместе с тем, что стремится устранить проблемы, возникшие в системе власти, также пытается внести существенные изменения в местное самоуправление. Правительство планирует увеличить полномочия муниципалитетов округов/районов в таких крупных городах, как Стамбул и Анкара. Отмечается, что полномочия, которые находятся у административных центров, перейдут к местной администрации. ПСР на встрече в штаб-квартире партии с мэрами обсудила, что необходимо сделать для более эффективной работы местных органов власти в новый период. На встрече были высказаны мнения о том, что некоторые полномочия в крупных городах было бы хорошо передать округам, чтобы муниципалитеты округа могли работать более эффективно.

Кого пригласила в Турцию ее разведка

Как передает телеканал BoldMedya.com в то время как бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу заявил о том, что период между июнем и ноябрем 2015 года является одним из самых кровопролитных периодов в Турции, что ему есть что рассказать об этом периоде, у издания появилась новая информация касательно террористического акта на площади Анкарского вокзала. По данным BoldMedya.com, боевик ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ильхам Балы, известный как организатор самого кровавого террористического акта в истории республики на площади вокзала в Анкаре, жил в столичном отеле в качестве гостя Национальной разведывательной организации. В результате теракта погибли 184 человека. Автор статьи Абдуллах Бозкурт пишет, что Балы находился в пятизвездочном Söğütözü Anadolu Oteli с 27 по 29 марта 2016 года. В июне или в мае того же года, полиция подготовила документ, в котором говорилось о нахождении боевика. «Однако информация с пометкой «для разведки» не была обработана компетентными органами», — уверяет Бозкурт. Он так же отметил, что усилил свои исследования после того, как отчет был подтвержден надежными источниками и экспертами.

Сколько в Турции идет судебных процессов по кредитным долгам

Как передает экономический обозреватель газеты Sözcü, отчет, подготовленный парламентской группой главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), показал рост задолженностей граждан перед банками и огромное количество дел в органах исполнительной власти. «Рецессия в экономике также усиливает тенденцию к неплатежеспособности населения», — говорится в докладе. Кроме этого, сообщается об увеличении дел по банкротству, кредитным задолженностям, неоплаченным чекам, а также спорных процессов по векселям. В настоящее время в органах исполнительной власти насчитывается 21 миллион 160 тысяч дел подобного рода. Сумма просроченных кредитов увеличились на 28,6 млрд турецких лир по состоянию на 23 августа, достигнув 122,6 млрд турецких лир (21 млрд 452 млн 548 тыс. долларов США). Задолженность по кредитным картам выросла на 9,9 млрд турецких лир и составила 528,11 млрд турецких лир (92 млрд долларов). Также увеличилась сумма взятых под контроль потребительских кредитов и задолженностей по кредитным картам — на 2,8 млрд лир. Общий долг их по состоянию на 23 августа 2019 года составил до 21,5 млрд турецких лир (3,7 млрд американских долларов).

Эрдоган пригрозил Европе открыть границы

Турецкий телеканал NTV рассказал зрителям о том, что, выступая на расширенном заседании глав провинций, Эрдоган говорил о зоне безопасности. Как передает телеканал, в то время как сохраняется неопределенность относительно зоны безопасности, которая будет создана на севере Сирии, в результате достигнутых соглашений между США и Турцией, президент пригрозил Европе открыть границы. «Если не будет создана безопасная зона, нам придется открыть двери», — заявил он. По словам Эрдогана, Анкара не стала делать так, как делают европейские страны, принявшие лишь по 100 беженцев, а приютила миллионы. «Между тем, число сирийских братьев, возвращающихся в безопасные районы, достигло 350 тысяч. Европейцы на словах поддерживают политику зону безопасности. Говорите, что это хорошая идея, так давайте сделаем это быстрее», — отметил Эрдоган. По мнению президента, Запад не соблюдает обещания. «Если не будет безопасной зоны, мы должны будем открыть двери. Или поддерживайте и покажите это на деле, в противном случае пеняйте на себя», — говорится в заявлении.