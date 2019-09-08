Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.

Монумент «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище Gov.spb.ru

В торжественно-траурной церемонии возложения венков к мемориалу на Пискаревском кладбище приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, члены правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, депутаты обоих регионов, судьи Конституционного суда РФ и Уставного суда Санкт-Петербурга, делегации Общественной палаты Санкт-Петербурга, Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, руководители федеральных органов власти, представители дипломатического корпуса, ветеранских общественных организаций и жители Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе городского Заксобрания.

Как добавляет пресс-служба ЗВО, помимо мемориала на Пискаревском кладбище, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона, слушатели и курсанты вузов Минобороны России, суворовцы, нахимовцы и кадеты возложили цветы к монументам на Серафимовском, Невском, Богословском и Смоленском мемориальных кладбищах, а также к монументу «Героическим защитникам Ленинграда» на Площади Победы.

78 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, организованная немецко-фашистскими войсками и их сателлитами. Она продолжалась почти 900 дней, до конца января 1944 года, и унесла жизни сотен тысяч людей — жителей и защитников Ленинграда. Город не сдался, враг не смог его захватить, а затем был разбит и отброшен от Ленинграда.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня открыта для всех посетителей обновленная экспозиция Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

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