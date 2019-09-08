Анкара, , 11:48 — REGNUM Вооруженные силы Турции и Соединенных Штатов используют беспилотные аппараты в патрулировании северо-восточных областей Украины, об этом 8 сентября говорится в заявлении министерства обороны Турции.

Также в операции задействованы бронетанковые соединения. Первое совместное патрулирование началось сегодня, 8 сентября.

«В рамках кампании по создании зоны безопасности ко востоку от реки Евфрат, военные Турции и США начали совместные патрулирования с использованием беспилотников», — говорится в заявлении глав оборонного ведомства Турции.

Власти Сирии резко негативно высказались о подобном решении Анкары и Вашингтона, заявив о грубом нарушении суверенитета, а также норм международного права.

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