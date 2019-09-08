Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Комитет палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства проведет голосование по методам будущего расследования о возможных нарушениях со стороны действующего президента Дональда Трампа. Об этом сегодня, 8 сентября, пишет издание Politico.

Данный комитет контролирует оппозиционная Трампу Демократическая партия. После вынесения решения по методам очередного расследования против Трампа может быть снова запущена процедура импичмента. Голосование в комитете назначено на среду, 11 сентября.

Напомним, что поводом для очередной атаки демократов на Трампа стал готовящийся в 2020 году саммит «Большой двадцатки», который должен пройти в США.

Трамп заявил, что было бы неплохо провести саммит в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Демократы сразу же ухватились за эту неосторожную фразу президента и заявили, что он нарушает конституцию США, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности.

Теперь демократы планируют расследовать предложение Трампа, что может стать поводом для запуска процедуры импичмента.

Стоит отметить, что Трампу для проведения саммита «Большой семерки», на который он ещё и собирается пригласить президента России Владимира Путина, потребуется согласие обеих палат Конгресса, что крайне маловероятно, учитывая большинство демократов в палате представителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократы в Конгрессе постоянно хотят запустить процедуру импичмента Трампу, однако до сих пор им это не удалось.