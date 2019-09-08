Горно-Алтайск, , 11:45 — REGNUM В избиркоме Республики Алтай предоставили информацию о ходе голосования на выборах главы и депутатов региона.

Как сообщили ИА REGNUM в ресизбиркоме, всего по Республике Алтай на 15:00 по местному времени проголосовали 61 064 избирателя — 37,68%. В том числе явка в городе Горно-Алтайске составила 35,36%.

Самая высокая явка в Усть-Канском районе (44,79%), самая низкая — в Турочакском районе (33,36%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Республике Алтай выбирают губернатора и депутатов регионального парламента.

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Явка на 12:00 составила 25,82%.

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Явка на 15:00 на губернаторских выборах 2014 года — 38,91%.