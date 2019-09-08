Биробиджан, , 11:45 — REGNUM Явка избирателей на выборах депутатов думы Биробиджана на 18:00 по местному времени (11:00 мск) составила 17,64%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего избирателей — 27,55% — пришли голосовать на окружную избирательную комиссию №6. 11,4% избирателей проголосовали на ОИК №11.

В 2014 году явка на аналогичных выборах в Биробиджане на 18:00 составила 16,28%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане в единый день голосования 8 сентября выбирают депутатов городской думы. Досрочно проголосовали 526 избирателей. В городе работают 37 избирательных участков.