Брянск, , 11:44 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз в единый день голосования 8 сентября 2019 годапроголосовал на участке в селе Меленск Стародубского района.

Глава региона пришёл на избирательный участок вместе со своей внучкой, сообщает Брянск Today. Губернатор проголосовал по месту своей регистрации.

В регионе проходит 232 избирательные кампании — жители выбирают депутатов областной думы, представителей местных советов и глав муниципалитетов. По данным на 10 часов, в регионе на выборы пришли 6,13% избирателей.