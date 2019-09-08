Москва, , 11:59 — REGNUM Внедрение цифровых технологий при голосовании в Москве соответствует требованиям к честным выборам и дополняет их. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Киргизии Нуржан Шайлдабекова, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Киргизии Нуржан Шайлдабекова Георгий Балаков © ИА REGNUM

Во время работы общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве по его территории провели экскурсию с представителями иностранных государств. По её итогам глава ЦИК Киргизии поделилась впечатлением от организации процесса голосования и наблюдения за ним.

«Наблюдение за выборами очень важно, чтобы выборы проходили законно, чтобы у граждан было доверие к выборам. Наблюдение за голосование организовано превосходною. Если такая же организация будет и при мониторинге подведения итогов — это будет огромный и важный вклад общественного штаба в чистоту и законность выборов. Итоги работы штаба доны обеспечивать доверие граждан к системе выборов и тех органов, которые избираются», — отметила представитель Киргизии.

Также Шайлдабекова отметила что в Москве происходит очень динамичное внедрение цифровых технологий в Москве, что повышает доверие граждан к процессу голосования.

«Электронное голосование в Москве: цифровые технологии по своей природе соответствуют требованиям к выборам — они беспристрастны, они точны, прозрачны», — заявила Шайлдабекова.

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