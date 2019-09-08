Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM Не на всех избирательных участках, которые работают в Ростовской области в единый день голосования, установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексы электронного голосования (КЭГ), сообщает ИА REGNUM.

В Ростове-на-Дону, Таганроге, Азове, Батайске и Шахтах на выборах депутатов используют 45 КОИБ и КЭГ. Всего на Дону открыто 297 избирательных участков.

«Остальные помещения для голосования оснащены техническими средствами и программным обеспечением для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в ГАС «Выборы» с использованием машиночитаемого кода», — уточнили в региональном избиркоме.

Напомним, за ходом голосования наблюдают более 1,5 тыс. человек.

Явка избирателей на Дону к 10:00 (время московское) составила 3,63%.

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