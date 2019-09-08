Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге на члена участковой избирательной комиссии №1614 с правом совещательного голоса Анну Шлейникову утром 8 сентября было совершено нападение с использованием зелёнки. Женщина сумела защитить лицо, но ей испачкали руки, одежду и рюкзак. Позже Шлейникова написала заявление в полицию.

Шлейникова рассказала, что у дома на улице ее ожидала некая женщина, которая, уточнив, что перед ней член УИК, предложила ей деньги, не называя сумму. Шлейникова отказалась и пошла дальше.

После этого ее нагнала девушка невысокого роста, на вид лет 20, и облила зелёнкой из термокружки.

«Целилась она в лицо, но не дотянулась. Я закрыла рюкзаком лицо, в итоге у меня зелёные руки, зелёный рюкзак, зелёная шея, но лицо цело, потому что я закрылась», — рассказала член избиркома журналистам.

По данным «Фонтанки», Анна Шлейникова написала заявление в 71-м отделе полиции Санкт-Петербурга.

«Сотрудники правоохранительных органов уже предоставили пострадавшей записи наблюдения с камер, где хорошо опознаваема напавшая девушка», — отмечает источник.