Москва, , 11:36 — REGNUM В Центризбиркоме РФ обещают благодарить всех, кто поможет выявить нарушения на выборах, передаёт 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

«Все, кто нам помогут выявить нарушения, будем благодарить», — заявила Памфилова, имея в виду как реальные нарушения на избирательных участках, так и «фейковые» сообщения о нарушениях.

По её словам, в Волгограде активно распространяют дезинформацию о сбоях видеонаблюдения на участках.

Она призвала всех неравнодушных отслеживать попытки дезинформировать избирателей и выявлять авторов таких сообщений.