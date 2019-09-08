Тула, , 11:35 — REGNUM 3,86% избирателей пришли на избирательные участки в Тульской области по данным на 10:00 8 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на облизбирком. Это на 1,14% меньше, чем в 2014 году.

Всего в регионе к 10:00 проголосовало 45 тыс. 440 избирателей. Самые активные избиратели — в Суворове, где проголосовали 6,2% избирателей. На выборах в Тульскую гордуму проголосовали 2,44% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тульскую областную думу VII созыва 12 депутатов изберут по партийным спискам, ещё 24 — по одномандатным округам. На 35 мест в гордуме претендуют 162 кандидата по спискам и 130 одномандатников.