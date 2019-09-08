Ставрополь, , 11:32 — REGNUM Явка на выборах губернатора Ставропольского края на 10:00 составила около 9%. Об этом сообщили в краевом избиркоме. Самая высокая активность избирателей зафиксирована в Арзгирском районе — около 15,5%. Не спешат на избирательные участки в Лермонтове, где отмечена самая низкая на это время явка — 3,3%.

Напомним, в единый день голосования в Ставропольском крае выбирают губернатора. В 08:00 открыли свои двери для избирателей 1283 избирательных участков. Как сообщало ИА REGNUM, среди них 24 участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, в том числе 22 — в больницах и санаториях, еще два — в следственных изоляторах Ставрополя и Пятигорска.

К избирательным урнам в этот день могут прийти 1 872 019 избирателей. Именно столько включено в списки для голосования.

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