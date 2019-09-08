Братск, Иркутская область, , 11:31 — REGNUM В Братске (Иркутская область), где сегодня, 8 сентября, выбирают депутатов в местный парламент и мэра, по состоянию на 16:00 местного времени проголосовали 37 726 избирателей или (22,04%), сообщает официальный сайт муниципалитета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14:00 местного времени явка в Братске составила 16,82% (28 792 избирателей).

Читайте также: На выборах в иркутском городе Братске наблюдается повышенная явка

Всего в единый день голосования в Иркутской области пройдут 68 муниципальных выборов. Их организацией занимаются 1225 участковых комиссий (УИК).