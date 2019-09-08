Волгоград, , 11:28 — REGNUM Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 8 сентября в прямом включении зачитала сообщения из телеграм-каналов. По данным некоторых изданий, в Волгоградской области в единый день голосования якобы массово отключили камеры видеонаблюдения на избирательных участках.

По видеоконференц-связи ЦИК связался с председателем Волгоградской областной избирательной комиссии Виктором Черячукиным. Глава облизбиркома ответил, что всё работает, он может показать трансляцию. Как выяснилось, видеотрансляция с участков не идёт в сети интернет, поскольку её изначально не было запланировано в техническом задании — бюджетом региона это не предусмотрено. Трансляцию можно увидеть только на служебном портале и в общественной палате.

Напомним, на 10 часов 8 сентября 2019 года в Волгоградской области проголосовало 5,65% избирателей. В 2014 году показатель составлял 5,51%.