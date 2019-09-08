Уфа, , 11:28 — REGNUM В выборах главы Башкирии к 12:00 по местному времени приняли участие 25,07% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом сообщает ЦИК республики.

Средняя явка по Уфе составила 18,09%, в районах республики показатель активности избирателей в среднем — 30,99%.

На предыдущих выборах главы республики к этому часу проголосовало 17,3% жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо главы, в Башкирии предстоит избрать более 7,3 тыс. депутатов местных советов. В единый день голосования также пройдут довыборы депутатов Курултая по двум округам.