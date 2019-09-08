Липецк, , 11:25 — REGNUM На выборах главы Липецкой области явка избирателей к 10:00 составила 6,64%. Такие данные опубликовал региональный избирком, сообщает ИА REGNUM.

В Хлевенском районе уже проголосовали 12% избирателей, в Становлянском — 10,28%, в Елецком — 11,81%, в Долгоруковском — 12,08%. В остальных муниципалитетах явка ниже десяти процентов.

На пост главы региона претендуют пять человек: Игорь Артамонов («Единая Россия»), Андрей Григорьев («Патриоты России»), Лариса Ксенофонтова («Патриоты России»), Андрей Плотников («Коммунисты России») и Сергей Токарев (КПРФ).