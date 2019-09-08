Иркутск, , 11:21 — REGNUM В Иркутской области, где сегодня, 8 сентября, проходят большие муниципальные выборы, явка на 15:00 местного времени составила 18%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта областного избиркома.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Приангарье проходят 68 муниципальных выборов. Их организацией занимаются 1225 участковых комиссий (УИК), из них семь комиссий образованы в местах временного пребывания избирателей, пострадавших от мощнейшего наводнения летом 2019 года.