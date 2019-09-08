Великий Новгород, , 11:18 — REGNUM Явка избирателей Новгородской области, где сегодня, 8 сентября, проходят довыборы депутата Государственной думы РФ по одномандатному округу №134, к 10:00 составила 3%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома, из 492,6 тыс. избирателей, включённых в списки, к 10:00 проголосовали чуть более 14,7 тыс. человек.

Самая высокая явка к этому часу — в отдалённом Мошенском районе — 11,76%. Самая низкая — в Великом Новгороде, где к 10:00 проголосовали 1,8% избирателей.

Напомним, на выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в регионе на этот час была выше — 4,87%, на выборах президента РФ в 2018 году явка к 10:00 составляла 7,68%. Даже на выборах губернатора в Новгородской области в 2017 году активность избирателей к этому часу была выше — 3,38%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах депутата Госдумы от Новгородской области участвуют кандидаты от девяти политических партий. Это Юрий Бобрышев («Единая Россия»), Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия»), Нина Останина (КПРФ), Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России»), Дмитрий Тарасов («Партия роста»), Анна Черепанова (партия «Яблоко») и Алексей Чурсинов (ЛДПР).