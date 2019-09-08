Пенза, , 11:15 — REGNUM По состоянию на 10:00 мск в выборах депутатов гордумы Пензы приняли участие 7,36% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Максимальная явка зарегистрирована в Первомайском районе — на избирательные участки пришли 12,49% граждан.

В Заречном к указанному часу явка составила 6,77%, в Кузнецке — 4,64%.

Как сообщало ИА REGNUM, в выборах депутатов гордумы Пензы уже приняли участие глава региона Иван Белозерцев и спикер областного Законодательного собрания Валерий Лидин.