Курск, , 11:15 — REGNUM В Курской области на выборах губернатора явка избирателей к 10:00 составила 5,18%, сообщила региональная избирательная комиссия.

Активнее всего голосуют жители Беловского (10,72%) и Глушковского районов (10,09%). В остальных районах явка пока не превышает 10%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на пост главы региона претендуют Николай Карцев («Справедливая Россия»), Роман Старовойт («Единая Россия»), Владимир Федоров (ЛДПР), Владимир Фирсов (КПРФ) и Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»). Всего на территории региона работает 1131 избирательный участок.

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