Гонконг, Китай, , 11:14 — REGNUM Перед зданием генерального консульства Соединенных Штатов в Гонконге собрались сотни манифестантов, об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Демонстранты развернули американские флаги и обращались с призывом о помощи к США.

«Президент Трамп, защити нас», — гласил один из транспарантов, развернутых у дипломатического ведомства.

«Мы призываем правительство США принять акт о правах человека и демократии в Гонконге», — подчеркнул один из митингующих.

Напомним, демонстрации в Гонконге продолжаются около трех месяцев. Причиной недовольства граждан стало опасение об утрате автономного статуса региона в рамках Китая.

Люди стали выходить на улицы города после того, как в законодательные орган Гонконга был внесен законопроект о праве экстрадиции подозреваемых в преступлениях в континентальный Китай.

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