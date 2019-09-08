Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM На выборах губернатора Санкт-Петербурга в Единый день голосования 8 сентября 2019 года по состоянию на 10:00 мск проголосовало 1,86% избирателей от общего числа граждан, включённых в списки избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным Горизбиркома.

Кузьмичев Павел Иванович. Ленинград. Исаакиевский собор. 1950-е

Напомним, участки для голосования открылись в 8 часов утра и будут работать до 20:00.

На пост губернатора Санкт-Петербурга на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Одновременно в Петербурге проходят выборы муниципальных депутатов.