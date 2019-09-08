Москва, , 11:13 — REGNUM На 11:00 голосования на участках в Москве проходят в штатном режиме. Об этом 8 сентября заявил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Голосования проходят штатно, никаких сигналов нет. Камеры, в отличие от Волгограда, у нас работают все», — заявил председатель МГИК Горбунов.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что из Волгограда поступили сообщения о том, что на одном из участков отключили камеры.