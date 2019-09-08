Иркутск, , 11:11 — REGNUM По состоянию на 15:00 местного времени явка на выборах в думу Иркутска составила всего 15,7%. Это почти вполовину больше, чем на 12:00 местного времени (7,5%).

По области к полудню избирательные участки посетили 18% избирателей. В Катангском районе уже проголосовали 51,9% избирателей. В Баяндаевском районе, где также проходят мэрские выборы, явка составила 48,9%, в Осинском — 41,1%, в Аларском — 36,4%, в Нукутском — 35,7%, Боханском — 34,6%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области выбирают новые составы пяти городских дум и 16 районных, определяются с именами около двух десятков мэров городов и районов, глав сельских и городских поселений, депутатов местного уровня. В списки избирателей включены около 1,2 млн человек. По состоянию на 12:00 местного времени в Приангарье проголосовали менее 10% избирателей.

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