Ростов-на-Дону, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области явка избирателей на выборах в Ростовской области на 10:00 (время московское) составила 3,63% от общего числа избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Уточняется, что наиболее активно голосуют жители Азова — отметки в бюллетенях поставили 5,65% избирателей. На втором месте по числу активных избирателей оказался Таганрог — здесь проголосовали 3,53%. В Батайске явка составила 2,58%.

ИА REGNUM сообщало, что жители Азова, Таганрога и Батайска формируют новый состав городских дум. В Ростове-на-Дону проходят дополнительные выборы депутатов муниципального парламента по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 11, 14. Ещё в 14 муниципальных образованиях проходят дополнительные выборы депутатов.

Стоит отметить, что для голосования на Дону было подготовлено около 500 тыс. бюллетеней.

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