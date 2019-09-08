Брянск, , 11:09 — REGNUM В Брянской области на выборах депутатов областной думы к 10:00 8 сентября 2019 года на участки пришли 6,13% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В единый день голосования работают 30 окружных избирательных комиссий.

Наибольшая активность пока отмечена на участках Гордеевского, Красногорского и Суражского районов. Там свой выбор сделали 9,82% избирателей. Жители Брянской области кроме советов местных территорий избирают депутатов региональной думы. По данным облизбиркома, количество избирательных участков в регионе составляет 1 088. Количество избирателей в списке — 988 899.

В 2014 году, когда выбирали депутатов Брянской областной думы шестого созыва, в 10 часов проголосовали 12,35% избирателей.