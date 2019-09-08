Йошкар-Ола, , 11:07 — REGNUM В выборах депутатов Госсобрания Марий Эл к 10:00 мск приняли участие 7,57% от общего числа внесенных в списки избирателей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные системы ГАС Выборы.

Традиционно низкая активность наблюдается в городах Марий Эл. Так, явка в Йошкар-Оле не превышает 4,78%. В районах республики максимальный показатель участия граждан в голосовании наблюдается в Сернурском районе — 11,98%.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики в 8:00 открылись 520 стационарных избирательных участков. Прозрачность выборного процесса отслеживают более 1,5 наблюдателей.