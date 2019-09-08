Ставрополь, , 11:07 — REGNUM В преддверии единого дня голосования в Ставропольском крае открылся медиацентр «Честные выборы». Он начал свою работу на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Цель создания медиацентра — оперативный контроль за ситуацией на выборах, предоставление информации на текущий момент всем желающим по телефону горячей линии.

Центр работает при поддержке Общественных палат РФ и Ставропольского края. По словам председателя ОП Ставрополья Николая Кашурина, по номеру телефона 8−800−100−26−16 в течение всего дня выборов можно сообщить о каких-либо нарушениях, выявленных в ходе выборов, а также задать любые вопросы по процедурам избирательного процесса, уточнить данные по ходу выборов.

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Напомним, на Ставрополье сегодня, 8 сентября, выберут нового губернатора края. В числе претендентов на этот пост пять кандидатов. Новый руководитель Ставрополья избирается прямым голосованием жителей региона на пять лет.