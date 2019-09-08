Дамаск, , 11:06 — REGNUM Порядка 1 тыс. 500 беженцев вернулись в Сирии за прошедшие сутки, об этом 8 августа говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению сторон.

Сирийские беженцы UNHCRI. Prickett

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств вернулся 1 тыс. 491 беженец», — говорится в сообщении.

Беженцы возвратились из таких стран, как Ливан и Иордания, в основном это были женщины и дети.

Также в бюллетене предоставляется информация об оказании гуманитарной помощи гражданам Сирии, страдающим от нехватки продовольствия, и о инженерных работах по разминированию свыше 2 гектаров территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция и США начали совместное патрулирование на северо-востоке Сирии