Москва, , 11:04 — REGNUM В России более 460 тысяч человек сегодня, 8 сентября, в единый день голосования воспользовались системой «мобильный избиратель». Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

Памфилова сообщила, что по данным государственной автоматической системы «Выборы» в 2019 году в единый день голосования 8 сентября механизмом «мобильный избиратель» воспользовались более 460 тысяч человек из 36 субъектов Федерации.

«По данным ГАС «Выборы», в этом году механизмом воспользовались более 460 тысяч из 36 субъектов РФ», — сказала Памфилова.

Также председатель ЦИК добавила, что в Москве впервые открылись цифровые избирательные участки. На них голосуют жители 16 регионов, где выбирают губернаторов и жители четырех регионов, где проходят довыборы в Государственную думу.

Напомним, что «мобильный избиратель» дает возможность проголосовать вне зависимости от места регистрации избирателя. Для этого граждане должны были заранее подать заявление либо через портал «Госуслуг», дибо в тот УИК, на котором они планировали голосовать.