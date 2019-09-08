Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM На избирательных участках в Свердловской области работают в единый день голосования 1153 наблюдателей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии корреспонденту ИА REGNUM.

Большинство наблюдателей, а это 1040 человек, из Общественных палат Российской Федерации и Свердловской области.

Напомним, что в Серовском одномандатном избирательном округе Свердловской области проходят довыборы в Госдуму и в Орджоникидзевском одномандатном избирательном округе Екатеринбурга довыборы в региональное Законодательное собрание, а также выборы и довыборы в муниципальные и городские думы.

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