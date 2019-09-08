Чита, , 11:02 — REGNUM Главный редактор газеты «Забайкальский рабочий» Алексей Бутько, посетивший сегодня, 8 сентября, несколько избирательных участков в Забайкальском крае, где проходят выборы губернатора и ряда муниципальных глав и депутатов, отметил, что избиратели с юмором относятся к, так называемым «чёрным технологиям». В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он пояснил, что завидев незаконные листовки против одного из кандидатов в депутаты, расклеенные возле одного из участков, люди посмеялись и разошлись.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сегодня, 8 сентября, выбирают губернатора и муниципальную власть. Необходимость в этом возникла после досрочной и неожиданной отставки Натальи Ждановой. По состоянию на 15:00 явка в Забайкалье составила 23,28%.

В выборах губернатора края участвуют Елена Краузе, Александр Осипов, Вячеслав Ушаков и Яна Шпак.

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