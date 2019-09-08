Анадырь, , 11:02 — REGNUM В Чукотском автономном округе завершился единый день голосования. В 20:00 по местному времени (11:00 мск) избирательные участки закрылись для подведения итогов голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как положено все избирательные участки на Камчатке закрылись в 20:00 по местному времени для подсчёта голосов избирателей и подведения итогов выборов.

В Анадыре 8 сентября на выборах мэра города работали всего 5 участков. Явка на этих выборах в течение дня составляла:

— на 10:00 — 4,9%;

— на 12:00 — 14,2%;

— на 15:00 — 24%;

— на 18:00 — 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в единый день голосования на Чукотке выбирали мэра Анадыря. На должность главы города претендовали Владимир Гальцов (КПРФ), Евгений Доржитаров (самовыдвижение), Андрей Кульговец (самовыдвижение), Руслан Леонов (самовыдвижение), Леонид Николаев («Единая Россия).

Также в регионе голосовали жители Чукотского, Анадырского и Билибинского районов — здесь проходят выборы глав и депутатов сельских поселений.