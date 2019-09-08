Оренбург, , 11:01 — REGNUM В Оренбургской области по состоянию на полдень местного времени (10:00 мск) явка на губернаторских выборах составила 16,22%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Наиболее активно проявляет себя электорат в ЗАТО Комаровский (36,35%) и Ташлинском районе (31,33%).

Минимальная явка по-прежнему отмечена в Октябрьском районе Орска — 7,41%.

В четырех районах Оренбурга явка избирателей зафиксирована на уровне 10−12%.

Добавим, на прошлых выборах губернатора (14 сентября 2014 года) явка на 12:00 составляла 15,12%.

Напомним, в Оренбургской области проходят выборы губернатора. На пост претендуют пять кандидатов: Денис Паслер («Единая Россия»), Максим Амелин (КПРФ), Сергей Яцына («Справедливая Россия»), Анатолий Кобзев («Коммунистическая партия социальной справедливости») и Константин Горячев («Демократическая партия России»).