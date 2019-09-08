Южно-Сахалинск, , 11:06 — REGNUM Явка на выборах на Сахалине и Курилах на 18:00 по местному времени (10:00 мск) составила 34,98%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Выборы на Сахалине — трансляция

По-прежнему самый активный Южно-Курильский округ, там проголосовали 72,83% избирателей. Наименьшее количество избирателей пришло на участки в Холмском округе — 27,39%.

Почти 100% явка на судовых избирательных участках.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 8 сентября на Сахалине выбирают губернатора и муниципальных депутатов. По мнению экспертов, кампания на островах проходит спокойно и достойно, явных нарушений не фиксируется.