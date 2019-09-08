Симферополь, , 10:59 — REGNUM Любые изменения во власти могут быть только в результате честных выборов. Об этом журналистам 8 сентября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Руководитель региона не стал уточнять за какого кандидата и партию отдал свой голос.

«Голосуем за будущее Республики Крым. Я считаю, что любые изменения во власти могут быть только в результате честных выборов. Поэтому сегодня возможность у крымчан высказать свою позицию по каждому вопросу, в том числе в отношении партии и мажоритарных кандидатов», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму проходят выборы депутатов Госсовета РК, в которых принимают участие представители восьми политических партий: ЛДПР, Партия пенсионеров, КПРФ, «Патриоты России», «Справедливая Россия», Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Единая Россия» и «Родина». На выборы в муниципальные органы власти зарегистрировано 5 584 кандидата.

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