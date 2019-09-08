Москва, , 10:58 — REGNUM День тишины 7 сентября в Москве прошёл без серьёзных нарушений. Об этом 8 сентября заявил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«День тишины прошёл спокойно, без серьёзных нарушений. Москва не выбилась из этой общей тенденции», — заявил Реут.

По его словам, лишь на территории Северо-Восточного административного округа днём 7 сентября в незаконных действиях «были замешаны несколько граждан, которые раздавали агитационные листовки одного из кандидатов».

Листовки в количестве нескольких сотен были изъяты, среди задержанных оказался Сергей Цукасов, который ранее также баллотировался на выбор в Мосгордуму, но решение о его регистрации было отменено судом.

«Вишенка на тортике — в районе Дорогомилово пришёл в территориальную избирательную комиссию [близкий соратник одного из незарегистрированных кандидатов], устроил скандал — якобы охрана его не пускала для досрочного голосования. Ударил охранника. Нанёс травму. Составили протокол по статье мелкое хулиганство», — добавил Реут.